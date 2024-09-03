На лидера оппозиции Уганды совершили покушение

Глава оппозиционной партии Уганды «Платформа национального единства» Роберт Киагуланьи Ссентаму (Боби Вайн) получил ранение в ногу в результате покушения. Об этом сообщили на странице партии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Службы безопасности организовали покушение на жизнь президента [партии] Боби Вайна», — отметили в сообщении.

Политик получил серьезное ранение в Булиндо, округ Вакисо. Политическое объединение опубликовало видео, на котором Боби Вайна переносят в машину, его окружают журналисты с камерами. Также в кадр попала проезжающая мимо машина военных с мигалкой. Оппозиция не исключает, что она может иметь отношение к покушению. Других подробностей о мотивах и обстоятельствах покушения в публикации не привели.

Вечером 13 июля произошло покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее «усыновленный» Путиным студент из Уганды рассказал об изменениях в своей жизни.