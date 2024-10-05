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Путин рассказал о традициях советской школы в современной России

Путин: РФ сохраняет традиции советской школы, приспосабливая их к современности

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня учителя рассказал о традициях советской школы в современной России. Видеообращение Путина с поздравлением опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, Россия успешно использует дореволюционный и советский опыт в образовании, приспосабливая его к современным реалиям. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда славилась сильной педагогической школой.

«Такая преемственность поколений, сбережение, преумножение традиций, которыми мы по праву гордимся, позволяют нам уверенно идти вперед, развивать на суверенной основе нашу систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы», — пояснил Путин.

Он добавил, что власти страны системно обновляют образовательные программы и развивают образовательную инфраструктуру, чтобы дети получали востребованные в сегодняшнем мире знания.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российских учителей не заменят роботы.

Ранее в столичных школах прошли концерты, выставки и праздничные линейки, посвященные Дню учителя.

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