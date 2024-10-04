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Пушилин оценил «формулы мира» Украины и Запада

Пушилин: «формулы мира» Украины и Запада являются привлечением внимания к ситуации

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что «формулы мира» по украинскому конфликту, которые предлагает Киев и Запад, являются лишь средством привлечения внимания к самой ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касаемо формулы мира и других симуляторов украинского режима, к сожалению, это не более чем привлечение внимания к ситуации, но нежизнеспособная инициатива ни к чему не привела, без России это бессмысленно вообще, это понимают даже наши оппоненты», — сказал политик.

В сентябре министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что Россия приветствует любые инициативы по урегулированию конфликта в Украине, включая предложение бывшего президента США Дональда Трампа, если они будут способствовать решению основных причин кризиса.

В том же месяце платформа «Друзья мира», объединяющая страны глобального Юга и созданная для поиска путей решения конфликта на Украине, призвала Москву и Киев уважать законные интересы, суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Ранее Украина резко отвергла китайский мирный план.

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