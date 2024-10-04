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Главком ВСУ после потери Угледара отчитался перед военными США

Сырский после отступления ВСУ из Угледара отчитался перед военными США

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Roman Chop/AP

Главком ВСУ Александр Сырский провел разговор с американскими военачальниками после потери украинскими войсками Угледара. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Киберкомандованием США генералом Тимоти Хогом. В ходе разговора проинформировал американских коллег об оперативной обстановке на линии фронта», - сообщил главнокомандующий украинской армией.

Сырский в разговоре с Каволи и Хогом отметил, важность дальнейшего и своевременного получения ВСУ военной и финансовой поддержки Запада.

До этого сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможность увольнения Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и главу МО Рустема Умерова.

Как писало издание «Forbes-Украина», Буданова в ближайшем будущем из-за конфликта с Владимиром Зеленским может сменить руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Отмечается, что увольнение Сырского в офисе Зеленского обсуждали летом, однако из-за вторжения ВСУ в Курскую область отложили решение.

Как сообщали ранее украинские СМИ, Буданов и министр обороны Украины Рустем Умеров могут быть уволены в ближайшее время. По их информации, ГУР может возглавить бывший заместитель Буданова Олег Иващенко, руководящий Службой внешней разведки, а на его место перейдет Умеров. Источники связывают возможные отставки с главой офиса президента Андреем Ермаком. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ допустили отступление ВСУ из Курской области после потери Угледара.

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