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Политолог объяснил, в каком случае Нетаньяху может потерять власть

Политолог Ципис: если Харрис станет президентом США, Нетаньяху потеряет власть

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потеряет власть, если победу на президентских выборах в США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Такое мнение в интервью НСН высказал политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис, комментируя сообщения об ухудшении отношений Вашингтона и Тель-Авива. На сегодняшний день, по словам эксперта, израильская политика полностью противоречит позиции демократов.

«Нетаньяху будет держаться у власти, если к власти придет [кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд] Трамп. <...> Чтобы удержаться на стуле, Нетаньяху нужен мощный фундамент под ногами, чем является большой конфликт на Ближнем Востоке. Он хочет максимально ухудшить позиции демократов, которые не хотят войны», — пояснил Ципис.

В связи с этим, Израиль не слушает никаких указаний из Вашингтона, заключил политолог.

Как пишет The Washington Post (WP), эскалация конфликта на Ближнем Востоке сильно испортила международные взаимоотношения США и Израиля.

Журналисты отмечают, что президент США Джо Байден множество раз обращался к Нетаньяху, призывая того «сосредоточиться на стратегическом плане мирного урегулирования», отказавшись таким образом от тактических военных и политических побед.

Также по информации издания, Тель-Авив, пользуясь гарантией безопасности со стороны Вашингтона, проводил множественные атаки на Западном берегу реки Иордан, Сирии и Иране, заранее не уведомляя о своих действиях американских партнеров.

Ранее в США раскрыли, что Иран считает «красной линией» на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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