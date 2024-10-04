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В МО Польши пожаловались, что лишь 300 человек записались в «украинский легион»

МО Польши: лишь 300 человек записались в «украинский легион» в Польше

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Shutterstock

Около 300 человек записались в «украинский легион» для того, чтобы принять участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Об этом заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает польское агентство PAP.

«Я когда-то слышал о целевых показателях набора в размере одной бригады, пока это гораздо меньшие показатели, я слышал о 300 человек», - отметил министр, отвечая на вопрос, сколько человек уже записалось в «украинский легион».

По словам Косиняк-Камыша, Польша могла бы начать военную подготовку изъявивших желание служить в упомянутом легионе еще с начала сентября, однако таковых не оказалось.

До этого директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников во время заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) сообщал, что численность «Интернационального легиона» Украины составляет 18 тыс. человек.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.

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