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Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области

Боец ВС РФ: ВСУ вывозили наемников из Курской области на хорошей технике

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) эвакуировали на хорошей технике из Курской области иностранных наемников, сражавшихся в рядах украинской армии. Во время освобождения Снагости российские бойцы сталкивались в основном с недостаточно укомплектованными солдатами ВСУ, сообщил помощник гранатометчика с позывным «Рик», чьи слова передает ТАСС.

«Как я понимаю, всех именно наемников сразу пытались вывозить именно на хорошей технике», — уточнил «Рик», добавив, что по радиоперехватам и внутренним коммуникациям стало известно о попытках украинских сил вернуть контроль над Снагостью, и ожидания подтверждали звуки техники.

Командир парашютно-десантной роты, известный под позывным «Муравей», рассказал, что его подразделение было одним из первых, переброшенных в Курскую область.

«Парашютно-десантные батальоны были выставлены в обороне, и в этот момент штурмовая рота планомерно двигалась с севера на юг, из населенного пункта Коренево, и готовила плацдарм для вот этого залета,» — отметил «Муравей».

Он добавил, что десантники после подхода к населенному пункту быстро заняли свои позиции.

11 сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что иностранных наемников, находящихся в составе Вооруженных сил Украины, из-за больших потерь отвели из Курской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают в направлении Красного Лимана иностранных наемников.

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Атаки на Курскую область
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