В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена

Контактов о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) не велось, однако глава государства открыт к контактам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Предпосылок нет, хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», — сказал он.

Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что решение о поездке Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро пока не принято.

Накануне Джо Байден в разговоре с ТАСС не стал отказываться от возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой Двадцатки» (G20) или стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент встреча всех лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН нереалистична. При этом он подчеркнул, что Путин остается открытым для контактов с «пятеркой» СБ ООН, в которую входят Соединенные Штаты.

Ранее Путин рассказал о подготовке независимого платежного контура со странами БРИКС.