В Ливане оценили шансы на дипломатическое решение конфликта с Израилем

Дипломатического пути для урегулирования конфликта Израиля и Ливана пока не предвидится. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ливанский политик, член руководства Прогрессивно-социалистической партии Ливана (ПСП) Зафер Насер.

«Дипломатического пути для прекращения агрессии и посягательств на суверенитет Ливана со стороны Израиля пока нет», — подчеркнул политик.

По словам Насера, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не планирует сворачивать военную операцию в Ливане, игнорируя международных посредников в решении конфликта.

4 октября ВВС Израиля атаковали туннель, который прорыт на границе Ливана с Сирией. В пресс-службе израильской армии сообщили, что этот туннель, чья длина составляет порядка 3,5 километров, использовался для перевозки и хранения под землей больших партий оружия.

По данным ЦАХАЛ, эксплуатацией туннеля руководило подразделение, которое отвечало за транспортировку оружия из Ирана, а также «его сателлитов движению «Хезболла» в Ливане».

Ранее Израиль ликвидировал главу управления связи «Хезболлы».