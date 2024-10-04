Израиль ликвидировал главу управления связи «Хезболлы»

Армия Израиля 3 октября ликвидировала в Бейруте главу управления коммуникационных сетей «Хезболлы» Мухаммеда Рашида Сакафи. Об этом заявила в Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сакафи отвечал за управление коммуникационными сетями «Хезболлы» с 2000 года.

В ЦАХАЛ отметили, что он «приложил значительные усилия для развития возможностей связи между всеми подразделениями «Хезболлы» во все периоды операций, чтобы поддерживать поток информации по всей террористической организации».

В конце сентября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного военно-воздушными силами Израиля по подземному штабу организации в Бейруте. После этого израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы правительства ХАМАС.