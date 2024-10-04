В Раде высказались об экономическом бронировании от мобилизации

Утверждения о том, что украинский кабинет министров внедрил экономическое бронирование от мобилизации в стране не соответствуют действительности. Об этом заявил депутат Рады Александр Федиенко, пишет украинское издание «Страна».

«Это не соответствует действительности», - приводит издание слова депутата Рады.

Как отметил Федиенко, украинский кабмин не принимал решения по экономическому бронированию сотрудников компаний от продолжающейся в стране мобилизации.

Депутат украинского парламента таким образом раскритиковал соответствующее заявление другого депутата Рады Ярослава Железняка, пишет издание.

В середине сентября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на Украине экономическую бронь от мобилизации имеют более 900 тысяч человек, и их количество может вырасти.

30 августа минобороны Украины сообщило, что призыв в вооруженные силы страны после принятия закона об ужесточении мобилизации увеличился в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Ранее стало известно, во сколько обойдется бронь от мобилизации украинцам.