Стало известно, во сколько обойдется бронь от мобилизации украинцам

Бронирование сотрудников от мобилизации обойдется украинским работодателям в сумму до $720 ежемесячно. Об этом сообщил депутат Верховной рады Богдан Кицак в интервью украинскому порталу «Знай.ua».

«Ежемесячный платеж за таких мужчин составит от 20 до 30 тысяч гривен (от $480 до $720), этот механизм будет работать через работодателей, оплачивающих бронирование», — отметил депутат.

Он добавил, что «забронировать» можно будет от 30% до 50% мужчин. В комитете есть несколько вариантов инициативы, однако окончательного решения еще нет. Его примет правительство. Оно же определит детали экономического бронирования и перечень лиц, которые смогут воспользоваться этой возможностью.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в стране экономическую бронь от мобилизации имеют более 900 тысяч человек, и их количество может вырасти.

30 августа минобороны Украины сообщило, что призыв в вооруженные силы страны после принятия закона об ужесточении мобилизации увеличился в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Ранее депутат на Украине назвал мобилизацию охотой на украинцев.