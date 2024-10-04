Лукашенко раскрыл последствия ввода войск Польши на Украину

Если Польша попытается «оттяпать» запад Украины, Белоруссия окажет поддержку Киеву. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать», — подчеркнул он.

Глава государства пояснил, что соответствующий шаг Минска необходим, поскольку в таком случае западные границы Белоруссии окажутся под угрозой.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия будет делать все возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Глава государства 4 октября посетил Брестскую область. В ходе поездки он обратил внимание, что Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом.

Как сказал Лукашенко, любой вооруженный конфликт является катастрофой. Белорусскому народу «это не надо», подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана.