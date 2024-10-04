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Лукашенко раскрыл последствия ввода войск Польши на Украину

Лукашенко: если Польша захочет оттяпать запад Украины, Минск поддержит Киев

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Если Польша попытается «оттяпать» запад Украины, Белоруссия окажет поддержку Киеву. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать», — подчеркнул он.

Глава государства пояснил, что соответствующий шаг Минска необходим, поскольку в таком случае западные границы Белоруссии окажутся под угрозой.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия будет делать все возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Глава государства 4 октября посетил Брестскую область. В ходе поездки он обратил внимание, что Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом.

Как сказал Лукашенко, любой вооруженный конфликт является катастрофой. Белорусскому народу «это не надо», подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана.

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