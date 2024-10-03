Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана

Лукашенко: Белоруссия и Азербайджан не дружат против третьих стран

close
Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Баку «не дружат против третьих стран». Его слова передает ТАСС.

«Мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран», — сказал он на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Лукашенко добавил, что между двумя государствами не существует закрытых тем в отношениях, несмотря на «разного рода перипетии на международной арене».

До этого Лукашенко заявил, что вина за события в Карабахе лежит только на руководстве Армении. Он отметил, что призывал власти страны к миру в регионе, но в Ереване решили не отдавать Карабах.

В 2024 году отношения между Белоруссией и Арменией начали ухудшаться. В мае, когда Лукашенко был в Азербайджане и встречался с президентом страны Ильхамом Алиевым, он сообщил, что Белоруссия может помочь восстановить «освобожденные территории» Нагорного Карабаха. После этого Армения отозвала своего посла из Минска, а премьер-министр Никол Пашинян потребовал от Лукашенко извинений.

Ранее Пашинян заявил о приостановке участия Армении во всех органах ОДКБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами