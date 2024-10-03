Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Баку «не дружат против третьих стран». Его слова передает ТАСС.

«Мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран», — сказал он на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Лукашенко добавил, что между двумя государствами не существует закрытых тем в отношениях, несмотря на «разного рода перипетии на международной арене».

До этого Лукашенко заявил, что вина за события в Карабахе лежит только на руководстве Армении. Он отметил, что призывал власти страны к миру в регионе, но в Ереване решили не отдавать Карабах.

В 2024 году отношения между Белоруссией и Арменией начали ухудшаться. В мае, когда Лукашенко был в Азербайджане и встречался с президентом страны Ильхамом Алиевым, он сообщил, что Белоруссия может помочь восстановить «освобожденные территории» Нагорного Карабаха. После этого Армения отозвала своего посла из Минска, а премьер-министр Никол Пашинян потребовал от Лукашенко извинений.

Ранее Пашинян заявил о приостановке участия Армении во всех органах ОДКБ.