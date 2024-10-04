Американские СМИ рассказали, что Байден говорит о себе в частных беседах

Американский президент Джо Байден в частных беседах признает свою непопулярность в обществе и готов отказаться от участия в предвыборных мероприятиях кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, чтобы не быть обузой для нее. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«За закрытыми дверями Байден признался своим помощникам, что он непопулярен и будет делать все, что, по мнению команды Харрис, поможет ей победить, включая отказ от предвыборной кампании в определенных штатах», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что низкий рейтинг одобрения деятельности Байдена на своем посту «делает публичные выступления президента потенциальной обузой для Харрис».

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