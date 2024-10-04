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Американские СМИ рассказали, что Байден говорит о себе в частных беседах

Axios: Байден в частных беседах признается, что непопулярен в США

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Craig Hudson/Reuters

Американский президент Джо Байден в частных беседах признает свою непопулярность в обществе и готов отказаться от участия в предвыборных мероприятиях кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, чтобы не быть обузой для нее. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«За закрытыми дверями Байден признался своим помощникам, что он непопулярен и будет делать все, что, по мнению команды Харрис, поможет ей победить, включая отказ от предвыборной кампании в определенных штатах», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что низкий рейтинг одобрения деятельности Байдена на своем посту «делает публичные выступления президента потенциальной обузой для Харрис».

До этого американский сланцевый магнат Гарольд Хамм обвинил администрацию президента Джо Байдена в том, что она сделала страну уязвимой к шоку цен на ближневосточную нефть

Ранее Трамп назвал «безумием» одно заявление Байдена об Израиле и Иране.

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