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Трамп назвал «безумием» одно заявление Байдена об Израиле и Иране

Трамп счел безумием позицию Байдена по ударам Израиля по ядерным объектам Ирана

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Marco Bello/Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за то, что он выступил против идеи нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана. В беседе с Fox News он назвал такое развитие событий «безумием» и «неправильным ответом».

«Я имею в виду, это самая безумная вещь, которую я когда-либо слышал. Это самый большой риск, с которым мы сталкиваемся. Самый большой риск, с которым мы сталкиваемся, — это ядерный», — сказал Трамп.

По его словам, Байден «сделал неправильный ответ».

«Это был самый безумный ответ, потому что, знаете что? Скоро у них будет ядерное оружие. И тогда у нас возникнут проблемы», — указал он.

3 октября США Джо Байден выступил против идеи нанесения Израилем ударов по ядерным объектам на иранской территории. Об этом он заявил журналистам после обсуждения с лидерами «Большой семерки» новых санкций против Ирана в связи с атакой на Израиль.

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон признает право страны на ответные действия против Ирана, но ответ должен быть пропорциональным.

Ранее Трамп предупредил о близости «глобальной катастрофы» из-за Байдена и Харрис.

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