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Кабулов заявил, что решение исключить талибов из списка террористов уже принято

Кабулов: решение об исключении талибов из списка террористов принято

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Ali Khara/Reuters

Принципиальное решение исключить талибов (организация запрещена в России) из списка террористов уже принято высшим руководством России, идет процесс правового оформления соответствующего шага. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, передает ТАСС.

«Принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято», — подчеркнул он.

Кабулов добавил, что министерство иностранных дел совместно с ФСБ и рядом других ведомств РФ находится в процессе завершения правовой деятельности в этом направлении.

Кроме того, он отметил, что приглашение талибов на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября будет зависеть от мнения участников организации.

До этого сообщалось, что в Москве 4 октября пройдет заседание по Афганистану, в котором примут участие представители движения «Талибан».

Встреча в рамках «московского формата» станет шестой по счету. Делегацию Афганистана возглавит и.о. министра иностранных дел страны Амир Хан Муттаки. Сам формат был создан в 2017 году, в него входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Ранее талибы заявили о важности участия движения в саммите БРИКС.

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