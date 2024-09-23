Талибы заявили о важности участия движения в саммите БРИКС

Находящемуся у власти в Афганистане движению «Талибан» (организация запрещена в России) важно принять участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин.

«Важно, чтобы мы приняли участие в таком саммите и форуме и представили свои взгляды и позицию по обсуждаемым вопросам», — подчеркнул он.

Участие талибов в саммите БРИКС необходимо для глобального мира, развития сотрудничества и мирного сосуществования, добавил Шахин.

До этого сообщалось, что представители движения «Талибан», находящееся у власти в Афганистане, хотят поучаствовать в саммите БРИКС.

В сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.