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В Британии объяснили переход Угледара по контроль ВС РФ

Independent: ВСУ отступили из Угледара для сохранения личного состава и техники

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Reuters

ВСУ отступили из Угледара, чтобы сохранить личный состав и технику. Об этом пишет британское издание The Independent.

«Высшее командование разрешило провести маневр по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и военной техники», — приводит издание сообщение украинских военнослужащих.

По оценке британского издания, контроль над населенным пунктом имеет важное значение, поскольку он облегчит продвижение России далее в западном направлении.

Захват Угледара, пишет газета, является частью плана Москвы по установлению контроля над Покровском, стратегическим логистическим узлом, расположенным в 30 километрах к северу.

До этого украинское издание «Страна» писало, что российские войска взятием города Угледара отодвинули украинские подразделения от логистических узлов на юге страны.

Ранее в ВСУ признали, что Россия может выйти на границы ДНР и ЛНР.

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