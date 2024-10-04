ЕС отказался от официальных контактов с членами правительства Грузии

Евросоюз принял решение не проводить встречи на высоком уровне с представителями грузинского политического руководства. Об этом заявил посол ЕС Павел Герчинский в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Мы решили как Европейский союз не иметь никаких контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии», — подчеркнул он.

В этой связи, добавил посол, не было визитов на высоком уровне европейских чиновников в Грузию, официальных встреч с представителями грузинского кабинета министров в последнее время.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что власти США и ЕС продолжают вмешиваться во внутренние дела и политику стран Южного Кавказа.

Ссылаясь на разведданные, он рассказал, что по требованию госдепартамента США БДИПЧ ОБСЕ подготовило заранее доклад по предстоящим выборам в Грузии, в котором содержатся тезисы о том, что якобы в Грузии нет условий для проведения честных выборов.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. 17 сентября депутаты утвердили в третьем окончательном чтении закон против пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее в Грузии приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.