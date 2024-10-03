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В Грузии приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Спикер парламента Грузии Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

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РИА «Новости»

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сообщении говорится о подписании закона «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который отказалась подписывать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Папуашвили отметил, что этот закон не отражает «текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии», однако он основан на историческом опыте и вековых христианских, грузинских и европейских ценностях.

17 сентября парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении закон против пропаганды ЛГБТ. За принятие соответствующего законопроекта единогласно проголосовали 84 депутата парламента. Оппозиция не принимала участие в голосовании за законопроект. Документ должен был вступить в силу после подписания президентом Саломе Зурабишвили, однако она не стала его подписывать.

4 сентября грузинские депутаты во втором чтении приняли пакет законопроектов против пропаганды нетрадиционных отношений.

Ранее ЕС призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

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