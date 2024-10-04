Украинский лидер Владимир Зеленский стал «безумным псом», чьи политика грозит Европе полным уничтожением. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«Он – безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу», — подчеркнул профессор.

До этого капитан Корпуса морской пехоты Штатов в отставке Мэттью Хо заявил, что тот факт, что Зеленский до сих пор не отдал приказ о выводе войск из Курской области, не вызывает ничего кроме недоумения.

По мнению экс-офицера, вторжение в российский регион было трюком с целью получения большей поддержки от Запада, однако партнеры Киева «план победы» Зеленского не одобрили. В итоге подразделения ВСУ под Курском «застряли», а российские военные их медленно отрезают, отметил Хо.

Ранее госдеп оценил мирный план Зеленского.