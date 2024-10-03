Госдеп оценил мирный план Зеленского

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» предполагает участие третьих стран в достижении поставленных целей. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Миллер добавил, что не станет раскрывать подробности мирного плана Зеленского. По словам дипломата, он предоставит Украине самой говорить о своих инициативах.

25 сентября военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что «план победы» украинского лидера укладывается в одно слово — дайте. При этом он обратил внимание, что Пентагон не спешит удовлетворять амбиции Зеленского.

Ранее политик объяснил, что общего между «планом победы» Зеленского и небесной сотней.