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В ФСБ увидели след Запада в желании выхода Армении из ОДКБ

Бортников: Запад хочет выхода Армении из ОДКБ, чтоб усилить зависимость от НАТО

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Страны Запада добиваются от Армении выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от стран НАТО в вопросах дальнейшего взаимодействия с Азербайджаном. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников во время заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ), сообщает РИА Новости.

По его словам, склоняя Армению к затягиванию переговоров с Азербайджаном, Запад стремится возглавить процесс урегулирования конфликта и добиться размещения собственного контингента в регионе.

«Одновременно в обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в ещё большую зависимость от Североатлантического альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку», — указал Бортников.

Директор ФСБ напомнил о предыдущем опыте «посредничества натовцев в разных регионах мира» и отметил, что закрепление Североатлантического альянса в Закавказье не приведет к стабильности.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Европейский союз (ЕС) в желании распространить деструктивное влияние на Закавказье. Таким образом дипломат прокомментировала планы Брюсселя предоставить Еревану помощь в размере €10 млн для развития армии.

Ранее в МИД РФ выразили озабоченность действиями Запада в Армении.

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