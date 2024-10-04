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В Госдуме призвали нового генсека НАТО помнить о военной истории России

Депутат Ивлев призвал Рютте вспомнить историю России и сойти с пути агрессора

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев призвал нового генсека НАТО Марка Рютте в ходе своих заявлений о России вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, которые игнорируют национальные интересы страны. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат напомнил, что у России всегда были свои национальные интересы, в том числе геополитические и военно-стратегические, которые не учитывали Карл XII, Наполеон и Гитлер, просчитавшиеся в своих действиях.

Ивлев отметил, что Рютте «даже не удосужился изучить устав НАТО», где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в «этот агрессивный блок», говоря о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Накануне в ходе визита в Киев новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее «нет права вето». Он напомнил, что Украина заключила с некоторыми странами НАТО соглашение по безопасности и получает от альянса многомиллиардную помощь. Кроме того, по мнению Рютте, украинская армия все больше приближается к стандартам НАТО.

Ранее в Госдуме оценили слова Зеленского о стремлении Украины в НАТО.

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