В Госдуме призвали нового генсека НАТО помнить о военной истории России

Депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев призвал нового генсека НАТО Марка Рютте в ходе своих заявлений о России вспомнить историю и сойти с пути агрессоров, которые игнорируют национальные интересы страны. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат напомнил, что у России всегда были свои национальные интересы, в том числе геополитические и военно-стратегические, которые не учитывали Карл XII, Наполеон и Гитлер, просчитавшиеся в своих действиях.

Ивлев отметил, что Рютте «даже не удосужился изучить устав НАТО», где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в «этот агрессивный блок», говоря о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Накануне в ходе визита в Киев новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина со временем присоединится к НАТО, а Россия не сможет ей помешать, так как у нее «нет права вето». Он напомнил, что Украина заключила с некоторыми странами НАТО соглашение по безопасности и получает от альянса многомиллиардную помощь. Кроме того, по мнению Рютте, украинская армия все больше приближается к стандартам НАТО.

Ранее в Госдуме оценили слова Зеленского о стремлении Украины в НАТО.