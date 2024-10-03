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В Госдуме оценили слова Зеленского о стремлении Украины в НАТО

Депутат Чепа исключил вероятность приглашения Украины в НАТО

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа исключил приглашение Украины в НАТО после прихода нового генсека альянса Марка Рютте. Так в беседе с «Лентой.Ru» парламентарий прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Киев сосредоточен на вступлении в Североатлантический альянс.

По словам Чепы, отношения Украины с НАТО после прихода Рютте не изменятся. Киев не примут в военный блок, однако обещания в этом направлении будут предприняты, считает депутат.

Он также напомнил, что членство в альянсе является одним из пунктов так называемого «плана победы» Зеленского в сфере гарантий безопасности.

«Украину будут продолжать кормить обещаниями до тех пор, пока она будет воевать», — подчеркнул Чепа.

До этого Владимир Зеленский назвал ключевым приоритетом в отношении Киева и НАТО получение приглашения в альянс. Он подчеркнул, что считает задачу реалистичной и Киев продолжит работать над достижением целей. По словам Зеленского, республика будет делать все, «чтобы это получить».

«Наша цель – это полноценное членство Украины в альянсе. Украина может стать 33-й страной — членом НАТО, украинцы заслуживают этого», — считает он.

Ранее Зеленский понадеялся на изменение позиции НАТО по защите неба на Украине.

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