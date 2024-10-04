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Маск посетит митинг на месте покушения на Трампа

Маск заявил, что посетит митинг Трампа на месте покушения в Пенсильвании

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Brendan McDermid/Reuters

Генеральный директор Tesla Inc. и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск заявил, что примет участие в митинге, который кандидат в президенты США Дональд Трамп проведет на месте, где произошло первое покушение на политика. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я буду там, чтобы поддержать!» — написал Маск, отвечая на анонс Трампа.

Митинг состоится 5 октября на площади в Батлере, штат Пенсильвания. Это произойдет ровно за месяц до дня выборов президента США.

Илон Маск, пишет Bloomberg, уже выделил миллионы на третью попытку Трампа занять Белый дом, а созданный им суперкомитет политических действий потратил $71 млн в основном на агитацию.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-президента выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего ликвидировали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее Трамп подтвердил готовность предложить Маску место в правительстве США.

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