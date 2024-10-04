Маск посетит митинг на месте покушения на Трампа

Генеральный директор Tesla Inc. и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск заявил, что примет участие в митинге, который кандидат в президенты США Дональд Трамп проведет на месте, где произошло первое покушение на политика. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я буду там, чтобы поддержать!» — написал Маск, отвечая на анонс Трампа.

Митинг состоится 5 октября на площади в Батлере, штат Пенсильвания. Это произойдет ровно за месяц до дня выборов президента США.

Илон Маск, пишет Bloomberg, уже выделил миллионы на третью попытку Трампа занять Белый дом, а созданный им суперкомитет политических действий потратил $71 млн в основном на агитацию.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-президента выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего ликвидировали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее Трамп подтвердил готовность предложить Маску место в правительстве США.