КНДР продолжает отправлять шары с мусором в Сеул

КНДР вновь запустила шары с мусором и отходами в Южную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Сеула.

«Северная Корея снова запускает шары, как предполагается, с мусором в сторону Юга», — указано в массовой рассылке сеульской мэрии.

Своеобразный «обмен» шарами между Северной и Южной Кореями продолжается в течение года — первыми на север шары с USB-флешками c K-pop музыкой, антиправительственными листовками и долларами США отправила группа активистов «Борцы за свободную Северную Корею». В ответ из Северной Кореи прилетели аналогичные шары с уличным мусором, грязью и экскрементами крупного рогатого скота.

До этого Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отправила в Южную Корею еще несколько воздушных шаров с мусором 22 сентября.

20 сентября сообщалось, что запущенный из Северной Кореи воздушный шар с мусором во второй раз приземлился на территории правительства Южной Кореи в Сеуле.

Ранее президент Южной Кореи раскрыл, что нужно для объединения с КНДР.