Посол Антонов оценил действия администрации Байдена

Администрация президента США Джо Байдена толкает мир к ядерной катастрофе, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает Первый канал.

Антонов подчеркнул, что заявил о подобном своим коллегам в Белом доме и Госдепартаменте США.

Дипломат добавил, что администрация президента Соединенных Штатов «толкает мир именно к такой катастрофе».

В сентябре Антонов заявил, что на текущий момент в диалоге России и США по контролю над вооружениями нет «никакого просвета».

По словам дипломата, США не хотят разговаривать с российской стороной на равных. Также администрация Белого дома отказывается учитывать интересы другой ядерной державы, добавил Антонов.

Антонов отметил, что сейчас Вашингтон пытается определить наиболее подходящие для себя варианты развития ситуации после окончания действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.

Ранее посол РФ сообщил, что Москва готова обсуждать с США тему разоружения.