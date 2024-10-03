Иран выступил с предупреждением к США

Иран после ракетной атаки на Израиль передал при посредничестве Катара послание Соединенным Штатам, в котором предупредил, что исламская республика больше не будет проявлять одностороннюю сдержанность. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на иранского чиновника.

«В нашем сообщении, переданном Вашингтону по непрямым каналам связи, мы подтвердили, что этап сдержанности лишь с одной стороны закончился и что односторонняя сдержанность не отвечает нуждам нашей национальной безопасности», — заявил чиновник.

По его словам, в послании говорится, что Иран даст «неординарный» ответ на любую израильскую атаку. Чиновник отметил, что этот ответ в том числе может касаться объектов инфраструктуры. В послании также сказано, что исламская республика не хочет региональной войны, но считает, что еврейское государство должно испытать сдерживание на практике.

Вечером 1 октября Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированной ракетной атаки со стороны Ирана. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал ракетную атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.