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В Госдуме напомнили Западу, что ядерное оружие РФ – «не экспонат в музее»

Депутат Швыткин: Россия имеет ядерное оружие не в качестве экспоната в музее

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал разрушить иллюзию стран Запада о том, что Россия не станет отвечать на ракетные удар вглубь своей территории. Его слова приводит «Парламентская газета».

Швыткин заявил о необходимости обратить внимание недружественных стран на наличие у России определенных видов оружия, которые не используются лишь потому, что Москва осознает последствия их применения.

«Но вместе с тем страны Запада должны понимать, что Россия имеет ядерное оружие не в качестве экспоната в музее. Противник поймет всю опасность, когда почувствует ее. Не на словах, а на деле. Вот это «на деле» требует выработать меры, чтобы не допустить удары», — указал депутат.

3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве заявил, что страны контактной группы по Украине 12 октября обсудят снятие запрета на применение Вооруженными силами Украины западного оружия для ударов по территории России.

Ранее в США заявили, что Киев должен получить разрешение на удары вглубь России.

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