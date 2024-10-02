Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимися политиками из Африки, заявил, что Киеву нужно разрешить наносить удары по территории России, чтобы жители Москвы и Санкт-Петербурга не чувствовали себя в безопасности. Его слова передает РИА Новости.

По словам Помпео, если западные союзники дадут Украине разрешение наносить удары вглубь России, то можно будет прийти к какому-либо соглашению.

«Если русские чувствуют себя в безопасности в западной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, это будет продолжаться годами», — пояснил экс-глава Госдепартамента США.

До этого заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов предостерег Украину и США от ударов вглубь России.

По словам Климова, о возможном ответе на удары Украины вглубь российской территории западным дальнобойным оружием «все давно сказано».

Ранее сообщалось, что Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока.