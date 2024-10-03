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Байден не стал отказываться от возможной встречи с Путиным на саммите G20

Байден не исключил возможность встречи с Путиным на саммите G20

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Saul Loeb/Reuters

Американский президент Джо Байден в разговоре с ТАСС не стал отказываться от возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой Двадцатки» (G20) или стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Сомневаюсь, что Путин [там] появится», — сказал Байден в ответ на вопрос, готов ли он к возможным переговорам с Путиным.

В сентябре Байден встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, который рассчитывал получить разрешение на удары дальнобойным оружием по России. Однако никаких решений так и не было принято.

25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент встреча всех лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН нереалистична. При этом он подчеркнул, что Путин остается открытым для контактов с «пятеркой» СБ ООН, в которую входят Соединенные Штаты.

Отмечалось, что инициативу о встрече лидеров Совбеза ООН в начале 2020 года выдвигал сам Путин, который предлагал обсудить мировые проблемы.

Ранее Путин рассказал о подготовке независимого платежного контура со странами БРИКС.

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