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Нарышкин заявил, что на Западе услышали предупреждение о ядерном сдерживании

Глава СВР Нарышкин назвал критерии совместного нападения на Россию

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Кадр из видео/Россия 1

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что согласно новой ядерной доктрине нападение любого неядерного государства при поддержке ядерной страны на РФ будет расцениваться как «совместное нападение на Россию».

«Отныне любое неядерное государство, совершившее агрессию против России, но при поддержке или совместно с ядерным государством, вот такого рода агрессия будет расцениваться РФ как «совместное нападение на Россию», — заявил он.

По его словам, согласно тем данным, которые получает СВР, предупреждение Москвы по ядерному сдерживанию большинством западных столиц было услышано.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ. Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ.

Ранее в Индии предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия.

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