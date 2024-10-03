Зеленский понадеялся на изменение позиции НАТО по защите неба на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выразил надежду, что страны Североатлантического альянса изменят свою позицию по защите неба над республикой. Его слова передает «Европейская правда».

Он подчеркнул, что «не видит принципиальной разницы» в вопросе защиты воздушного пространства Израиля и Украины. Зеленский отметил, что рассчитывает на изменение подходов НАТО в помощи Украине по защите неба.

«Больше решимости партнеров в нашем регионе – это то, что нужно... Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров», — указал президент Украины.

5 августа Владимир Зеленский заявлял, что соседствующие с его страной государства боятся уничтожать российские ракеты из-за потенциальной реакции РФ. По его словам, для подобных мер необходима коалиция стран, поскольку для отдельно взятого государства это слишком большая ответственность. Зеленский также сообщил, что Киев будет обсуждать с соседними странами возможность сбития российских ракет в небе Украины.

Ранее в Польше сочли долгом сбивать российские ракеты над Украиной.