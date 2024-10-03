Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский понадеялся на изменение позиции НАТО по защите неба на Украине

Зеленский выразил надежду на изменение позиции НАТО по защите неба на Украине

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выразил надежду, что страны Североатлантического альянса изменят свою позицию по защите неба над республикой. Его слова передает «Европейская правда».

Он подчеркнул, что «не видит принципиальной разницы» в вопросе защиты воздушного пространства Израиля и Украины. Зеленский отметил, что рассчитывает на изменение подходов НАТО в помощи Украине по защите неба.

«Больше решимости партнеров в нашем регионе – это то, что нужно... Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров», — указал президент Украины.

5 августа Владимир Зеленский заявлял, что соседствующие с его страной государства боятся уничтожать российские ракеты из-за потенциальной реакции РФ. По его словам, для подобных мер необходима коалиция стран, поскольку для отдельно взятого государства это слишком большая ответственность. Зеленский также сообщил, что Киев будет обсуждать с соседними странами возможность сбития российских ракет в небе Украины.

Ранее в Польше сочли долгом сбивать российские ракеты над Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами