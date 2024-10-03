В главу МИД Швеции швырнули мешок с томатами, но он не долетел

В министра иностранных дел Швеции Марию Мальмер Стенергард швырнули мешок с томатами и луком во время дебатов на тему ситуации в Палестине, которые проходили в парламенте страны. Подробности сообщило издание Aftonbladet.

«В разгар дебатов о ситуации в Палестине кто-то швырнул в Марию Мальмер Стенергард мешок помидоров и красного лука», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео с трансляции дебатов, министр произнесла речь и села на трибуну. После этого ей начали что-то кричать, а Стенергард, явно испугавшись ситуации, выбежала из зала заседаний. По словам источника, Aftonbladet в этот момент в главу МИД кинули мешок с овощами, который, впрочем, до министра не долетел, упав в нескольких рядах от нее.

После случившегося были задержаны трое, а глава правительства Ульф Кристерссон заявил, что угрожать главе МИД «никому не должно быть позволено».

Швеция признала право Палестины на государственность в 2014 году. При этом после вторжения организации ХАМАС в Израиль в октябре 2023 года страна наряду с Данией приостановила выделение помощи Палестине.

4 сентября 2024-го полиция Дании задержала в Копенгагене шведскую активистку Грету Тунберг, которая участвовала в антиизраильской демонстрации.

Ранее сообщалось, что бойцы израильской армии ранили двух палестинцев на Западном берегу Иордана.