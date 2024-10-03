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Путин вспомнил песню «Если б я был султан»

Путин вспомнил песню про султана при общении с лучшими учителями России

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» и финалистами телепроекта «Классная тема» вспомнил слова песни «Если б я был султан», которая прозвучала в советском кинофильме «Кавказская пленница». Видео приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Как отмечает, ТАСС глава государства обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с поручением проработать инициативу о повышении квалификации учителей и директоров российских школ.

«Как быть нам, султанам, ясность здесь нужна», — сказал Путин, смеясь.

Зарубин отметил, что Путин во время общения задавал уточняющий вопрос, «но ответ получил, видимо, уж слишком общий».

Песня «Если б я был султан» прозвучала в художественном фильме «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика», который вышел на советские экраны в 1967 году. Музыку к ней сочинил Александр Зацепин, слова — Леонид Дербенев, а исполнил Юрий Никулин.

Также Путин на встрече заявил, что необходимо продумать меры для повышения культуры речи в России.

Ранее Путин назвал русский язык скрепляющей страны СНГ силой.

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