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Журналист раскрыл, как армия России стала опытней из-за действий США

Журналист Боуз: армия России стала опытней из-за спровоцированного США конфликта

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России стали опытней из-за конфликта на Украине, который спровоцировали Соединенные Штаты. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

По его словам, важно «визуализировать» размеры военной мощи российской и американской армии. Об превосходят друг друга в различных аспектах ведения боя, однако на данный момент именно ВС РФ обладают значительно большим опытом, указал Боуз.

Он счел ироничным, что российская армия набирается опыта в конфликте, инициированным США.

До этого первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон поразило наращивание работы армии и оборонно-промышленного комплекса России в последние два года. По его словам, в течение двух лет произошло «воссоздание» российских вооруженных сил с такой быстротой и решимостью, которые поражают американцев.

Кэмпбелл добавил, что американское руководство удивила способность России быстро восполнять потерянные танки, запасы ракет, беспилотных летательных аппаратов и все это вызывает тревогу.

Ранее Сырский рассказал, в чем ВСУ уступают российской армии.

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