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Сырский рассказал, в чем ВСУ уступают российской армии

Сырский: ВСУ уступают армии России в вооружении и личном составе

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины уступают российской армии в вооружении и личном составе, признал главком ВСУ Александр Сырский. Об этом он заявил в интервью CNN.

«У противника действительно есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве используемых боеприпасов, конечно, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты», — сказал он.

В интервью CNN Сырский также признал, что украинские солдаты отправляются на поле боя, не получив должной подготовки. По словам Сырского, новобранцы проходят один месяц базовой подготовки, а позже несколько недель занимаются специализированными тренировками. Он также отметил, что задержки с помощью от США серьезно повлияли на ситуацию на поле боя. Кроме того, он рассказал, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления ВС РФ, поскольку силы Киева «якобы не дали» российской армии действовать.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во втором саммите мира.

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