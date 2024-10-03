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Путин поблагодарил учителей приграничных и новых регионов за верность долгу

Путин поблагодарил педагогов новых и приграничных регионов за мужество

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» поблагодарил педагогических работников новых и приграничных регионов за мужество и верность долгу. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

«В очень непростых обстоятельствах вы делаете всё для того, чтобы дети могли учиться, демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество», — сказал он.

Глава государства также заявил, что образование в России должно быть единым и отвечать современным требованиям развития страны. Президент подчеркнул, что эти задачи в том числе будут решаться в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». По мнению Путина, решение поставленных задач необходимо для того, чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов получали востребованные знания и навыки.

До этого сообщалось, что в проекте федерального бюджета запланировано увеличение финансирования образования в России. Планируется, что оно будет увеличено до 1,75 трлн рублей к 2027 году.

Ранее посол КНР в РФ раскрыл, сколько китайских студентов учатся в России.

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