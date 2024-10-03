Более 30 стран примут участие в саммите БРИКС

Лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, на сегмент «аутрич» и БРИКС+ приглашены лидеры развивающихся стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

«На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ», — сказал дипломат.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

В сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее сообщалось, что премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани.