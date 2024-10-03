В МИД РФ сделали заявление о безъядерном статуса Ирана

Безъядерный статус Ирана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия не должен оспариваться в мировом сообществе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я по-прежнему ориентируюсь на ту позицию, которая отрабатывалась иранской стороной уже длительное время, и она, как я понимаю, сохраняется, — это развитие ядерной программы в сугубо мирных целях», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, на фоне возрастающих угроз Ирану и стремительного изменения международной политики, безъядерный статус республики в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия «никем не должен ставиться под сомнение».

До этого американская газета The New York Times писала, что Ирану нужно несколько месяцев или год для создания ядерного оружия.

По оценке газеты, если Тегеран действительно добьется прорыва в этой области, Ирану все же придется пройти «ряд других важных шагов», прежде чем произвести ядерную боеголовку, пригодную для доставки.

Ранее в Иране заявили о попытке начать в США новый раунд переговоров по ядерной программе.