В Иране заявили о попытке начать в США новый раунд переговоров по ядерной программе

Делегация Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом будет пытаться начать новый раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана в ходе высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в Telegram-канале.

Арагчи отметил, что пробудет в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем Пезешкиан, в это время он встретится с коллегами из других стран.

«Мы попытаемся начать новый раунд переговоров по ядерной проблематике», — сообщил дипломат.

10 сентября в Нью-Йорке началась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главным событием этих сессий по традиции является неделя высокого уровня. Выступление главы МИД РФ Лаврова на мероприятии ожидается 28 сентября.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что у Лаврова в рамках ГА ООН запланировано несколько встреч, включая переговоры с генсеком организации Антониу Гутерришем.

Ранее президент Ирана сделал заявление насчет ядерного оружия.