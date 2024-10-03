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В США сделали неутешительное заявление для Украины после потери Угледара

CNN: освобождение ВС РФ Угледара демонстрирует уязвимость Украины перед зимой

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Libkos/AP

Освобождение ВС РФ города Угледара в Донецкой народной республике, положившее конец многомесячному сопротивлению ВСУ, подчеркивает масштаб проблем, с которыми Украина сталкивается накануне зимы. Такую оценку дает CNN.

Как следует из текста, тот факт, что Россия смогла привлечь достаточные резервы, чтобы взять под контроль город, подчеркивает превосходство в живой силе. Кроме того, напоминают авторы, Угледар перешел под контроль российских войск менее чем через два месяца после вторжения ВСУ в Курскую область, призванное ослабить наступление в ДНР.

«Кроме того, прошло всего несколько дней с тех пор, как Зеленский вернулся из политически напряженного дипломатического визита в США с обещанием новой помощи, но без гарантий безопасности в духе НАТО или разрешения на использование западных ракет для ударов по России», — говорится в тексте.

Накануне военный эксперт Олег Иванников заявлял, что освобождение Угледара поможет ВС РФ продвинуться не только на территории ДНР, но и войти в Запорожскую и Херсонскую области. Иванников добавил, что российские военные продолжат брать под контроль населенные пункты, входящие в РФ по результатам референдума 2022 года.

Ранее в Британии объяснили переход Угледара по контроль ВС РФ.

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