Еврокомиссия подала в суд на Венгрию

Европейская комиссия (ЕК) приняла решение подать в суд на Венгрию, поскольку считает, что действие национального закона «О защите суверенитета» в этой стране противоречит законам ЕС. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Сегодня Европейская комиссия решила передать дело Венгрии… в cуд, поскольку считает, что ее национальный закон о «Защите суверенитета» нарушает законодательство ЕС», — говорится в пресс-релизе европейского исполнительного органа.

Как сообщили в Еврокомиссии, упомянутый закон учреждает «Управление по защите суверенитета» Венгрии, которому поручается расследование действий, которые осуществляются в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица, предположительно, способных нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт стремится к улучшению сотрудничества с Россией во всех сферах, которые не затронуты антироссийскими санкциями Запада.

Ранее страна ЕС раскритиковала США за санкции против российских СМИ.