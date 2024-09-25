Страна ЕС раскритиковала США за санкции против российских СМИ

Соединенные Штаты, которые ввели санкции против «России сегодня» и RT, оказались непоследовательны в своих решениях. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), передает РИА Новости.

Как отметил Сийярто, в рамках разговоров об отмене цензуры каждый должен иметь возможность транслировать все, что он хочет. Венгерский дипломат заявил, что не видит связи между данными аргументами и действиями по закрытию средств массовой информации.

«Я понимаю, что американцам не нравится то, что делает Russia Today или то, что делает ваша компания («Россия сегодня». — Прим. ред.), и почему это не нравится многим другим», — сказал он.

В начале сентября власти США наложили санкции на медиахолдинг «Россия сегодня» и главу медиагруппы Дмитрия Киселева, а также телеканал RT и его главреда Маргариту Симоньян. США считают, что данные СМИ причастны к информационной кампании по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре. Власти США также предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее сотрудники «России сегодня» попали в топ-1000 лучших менеджеров России.