Эксперты назвали одну из причин долголетия экс-президента США Картера

Врачи и геронтологи заявили, что одной из причин долголетия 100-летнего бывшего президента США Джимми Картера является любовь к работе. Об этом пишет издание Today.

По информации издания, бывшему президенту США Картеру во вторник, 1 октября, исполнилось 100 лет. Он стал первым американским президентом, дожившим до столь почтенного возраста. При этом с февраля 2023 года Картер находится в хосписе, так как уже девять лет борется с раком.

«Такое долголетие предполагает сложную комбинацию генов, поведения, окружающей среды и случайности на протяжении многих лет и ситуаций», — пояснил доктор философии, автор «Проекта долголетия» и почетный профессор психологии Калифорнийского университета в Риверсайде Говард Фридман.

Вальтер Лонго, доктор философии, профессор геронтологии в Университете Южной Калифорнии и директор Института долголетия USC в Лос-Анджелесе, отметил, что долголетию Картера способствует любовь к жизни и желание участвовать в общественной жизни.

«В конце концов, это то, что заставляет вас вставать с кровати», — подчеркнул Лонго.

До этого онколог Джедд Волчок говорил, что иммунотерапия помогла экс-президенту США Джимми Картеру победить рак и отметить свой вековой юбилей.

Ранее Байден заявил, что Картер попросил прочитать речь на прощании с ним.