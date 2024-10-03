Российские пехотинцы ударили по скоплению ВСУ под Угледаром

Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с помощью ударных FPV-дронов нанесла удар по скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что операторы дронов стараются как можно ближе подойти к линии боевого соприкосновения. Это позволяет российским войскам атаковать цели в тылу противника, подчеркнули в министерстве.

Пехотинцы рассказали, что главной проблемой для беспилотников служат станции радиоэлектронной борьбы. С их помощью ВСУ создают помехи для видеосигнала, а также глушат частоты, на которых работают дроны.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что российские войска взятием Угледара отодвинули украинские подразделения от логистических узлов на юге страны. В статье говорится, что на южном участке украинского фронта город был одним из сильнейших укрепрайонов и его взятие облегчает для войск РФ «осуществление их общего замысла».

Ранее военный эксперт рассказал, что даст ВС РФ взятие Угледара.