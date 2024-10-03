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Путин может посетить Катар

Посол Аль Тани: обсуждаются даты визитов Путина в Катар и эмира в Россию

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Россия и Катар обсуждают возможный визит президента Владимира Путина в арабскую страну, а также время визита катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани в Москву. Об этом сообщил посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани в интервью РИА Новости.

Дипломат уточнил, что эмир Катара получил приглашение от Путина посетить Россию. Со своей стороны эмир пригласил российского лидера в Доху, но сейчас вопрос о датах обсуждается.

Последний раз Путин и эмир Катара встречались в начале июля этого года в казахстанской Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тогда эмир Катара и получил соответствующее приглашение.

До этого сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита на саммит БРИКС в Казани в октябре.

В начале сентября Путин посетил Монголию с официальным визитом.

Ранее сообщалось, что визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году.

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