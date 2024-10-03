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В Германии раскрыли цели ВСУ при возможных ударах вглубь РФ

Spiegel: ВСУ могут поразить 261 военный объект в РФ, если разрешит Запад

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ABACA/ABACA/Reuters

ВСУ могут поразить по меньшей мере 261 объект военной инфраструктуры России в случае, если Запад разрешит Украине наносить удары вглубь территории РФ. Об этом пишет журнал Spiegel.

«Одним из наиболее значимых преимуществ России в конфликте является способность массово перебрасывать войска из безопасных районов в глубине собственной территории», — говорится в сообщении журнала.

ВСУ, как отмечается в материале, в случае получения разрешения на удары вглубь РФ западным оружием могут нивелировать это преимущество. В этой связи речь пойдет о больших складах оружия ВС РФ, а также пунктах постоянной дислокации российских военных.

До этого издания Associated Press и The Washington Post убрали из статей упоминания о возможном разрешении президента США Джо Байдена на удары вглубь РФ американским оружием после завершения выборов в США.

Ранее было названо препятствие для разрешения США на удары ВСУ вглубь РФ.

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